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16/07/2019
16:11

Объём промпроизводства в России в первом полугодии вырос на 2.6%

Объём промпроизводства в России в первом полугодии 2019 года вырос на 2.6%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Объём промпроизводства в России в июне в годовом исчислении вырос на 3.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.3%.

В июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99.4%, по сравнению с декабрем 2018 года - 100.6% (в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года - 103.4%, по сравнению с декабрем 2017 года - 109.1%).

В июне 2019 года снижение цен в добыче природного газа и газового конденсата составило 7.7%, соли - 7.2%. При этом цены на янтарь и алмазы природные необработанные увеличились на 21.4% и 10.9% соответственно.

В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: сера техническая газовая - на 10.7%, этиленгликоль (этандиол) - на 6.8%, кислота уксусная - на 6.3%, полимеры стирола в первичных формах - на 6%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой - на 4.8%, порошки стиральные - на 4.5%, смолы аминоформальдегидные в первичных формах и кислота серная - на 4.3%, каучуки изопреновые и сополимеры изопрена - на 3.7%.

Вместе с тем в виде экономической деятельности "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" на 3.9% стали дороже прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, на 2.7% - средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 4.7% подорожало стекловолокно, на 2.3% - кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины.

"AK&M" от 16.07.2019
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