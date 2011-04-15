Задолженность по зарплате в РФ за июнь 2019 года снизилась на 12.8% и на 1 июля составила 2.57 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн руб. (33.6%), в 2018 году - 769.4 млн руб. (29.9%), в 2017 году и ранее - 938.3 млн руб. (36.5%).



Задолженность по заработной плате на 1 июля имелась перед 41 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 7% - добычи полезных ископаемых и транспорта.





"AK&M" от 16.07.2019