Госдума приняла закон о запрете коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ, говорится в материалах ГД.



В частности, в третьем, окончательном чтении приняты поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов, в том числе в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", вводящие прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.



Законом устанавливается "запрет на уступку права (требования) по возврату просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за исключением случаев уступки права (требования) вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, созданным ТСЖ либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами".



"AK&M" от 16.07.2019