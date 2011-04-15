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16/07/2019
18:06

Госдума во втором чтении приняла поправки о техсредствах для тайного сбора информации

Госдума во втором чтении приняла поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации". Об этом говорится в сообщении ГД.

"Законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан", - отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.

"Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. А такие случаи есть!" - заявил он.

Председатель Государственной Думы подчеркнул, что законодательство должно идти в ногу с развитием цифровых технологий и не создавать ограничений для наших граждан.

За незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств в настоящее время действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.


"AK&M" от 16.07.2019
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