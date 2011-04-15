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16/07/2019
16:10

Ингосстрах выплатил более 5.7 млн руб. по факту обрушения стеллажных конструкций в складском комплексе

Ингосстрах выплатил более 5.7 миллионов руб. по факту обрушения стеллажных конструкций в складском комплексе. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл в сентябре 2018 года в Московской области. В ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ произошёл наезд складской техники на стеллажи, вызвавший их падение. В результате события конструктивные элементы здания (стены), стеллажные конструкции, штабелер и товарный запас получили повреждения.

Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от повреждения и уничтожения застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, стихийного бедствия, повреждения водой, умышленных действий третьих лиц, наезда транспортных средств и падения пилотируемых объектов. Лимит ответственности по договору превышает 919.7 млн руб.

Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2011 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 16.07.2019
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