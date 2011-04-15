В Центральном павильоне ВДНХ пройдут реставрационные работы. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реставрацию и приспособление к современному использованию части здания Центрального павильона ВДНХ.



Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция здания площадью 6.625 кв. м в части перепланировки цокольного этажа и административно-технических помещений. Так, здесь будет проведена внутренняя отделка административных, технических помещений, санитарных узлов, лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров. Кроме того, будут размещены светильники светосигнального освещения на шпиле под звездой, на высоте 85 м, на третьем ярусе, на высоте 55.4 м, и на крыше второго яруса, на высоте 36.7 м.



После реконструкции Центральный павильон будет предназначен для ведения музейно-выставочной деятельности. На первом этаже в шести залах будет действовать постоянная экспозиция. Ещё в одном зале будут устраивать сменные экспозиции и читать лекции. На втором этаже отведут помещение для кружковых занятий, на цокольном расположат фондохранилище. Административно-служебные помещения займут второй и третий этажи павильона.



Первоначально здание главного павильона появилось на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году. Оно было деревянным и соседствовало с пятидесятиметровой башней, которую венчала скульптура "Тракторист и колхозница".



В 1951 году в связи с тем что старый павильон не вписывался в архитектурно-стилистическую композицию реконструируемой ВСХВ, его демонтировали и начали строительство нового здания. Новый павильон, ставший архитектурной доминантой комплекса зданий и сооружений, создавался на основе лучших традиций русской архитектуры. Прообразом уступчатой трехъярусной композиции павильона могло послужить здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге - одно из ярчайших сооружений русского классицизма.



Фасады пятиэтажного здания украшены лепными декоративными элементами, скульптурными группами и мозаичными картушами. Его цоколь облицован гранитом. Венчает здание шпиль высотой 33 м, заканчивающийся навершием в виде звезды со снопами колосьев. В 1964 году павильону, являющемуся объектом культурного наследия федерального значения, было дано название "Центральный".



"AK&M" от 16.07.2019