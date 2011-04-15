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16/07/2019
16:34

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов мест для курения

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов мест для курения, говорится в материалах ГД.

Изменения в законодательство позволят создавать специальные места для курения в транзитных зонах аэропортов, а также в зонах, где находятся пассажиры, уже прошедшие предполетный досмотр.

По словам заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова, реализация предложения по установлению в аэропортах специально оборудованных вентиляционными системами комнат позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей.

"Вы знаете, что в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма" введён запрет на курение в общественных местах. Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курение происходило там, где не находятся люди", - отметил Сергей Неверов.

При этом уже зарегистрированные на рейс пассажиры, а также пассажиры, находящиеся в транзитной зоне аэропортов, зачастую не соблюдают установленные запреты на курение.

"Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", - отметил парламентарий.

Законопроект "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был инициирован первым заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.

Полный запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов действует с 2013 года.

"AK&M" от 16.07.2019
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