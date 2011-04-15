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16/07/2019
17:19

Госдума одобрила во втором чтении поправки в закон "Об инвестиционных фондах"

Государственная Дума 16 июля 2019 года одобрила во втором чтении поправки в закон "Об инвестиционных фондах", направленные на повышение инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных фондов (ПИФов), говорится в материалах ЦБ.

Законопроект устанавливает возможность выплаты текущего дохода из открытых и интервальных ПИФов, внесение имущества в оплату паев, выдел имущества в натуре при погашении паев ПИФов для квалифицированных инвесторов. В целях обеспечения интересов пайщиков снимается ограничение на распоряжение имуществом ПИФа при его прекращении.

Кроме того, законопроект продолжает оптимизацию регулирования ПИФов для квалифицированных инвесторов. В частности, отменяется запрет на распространение информации о ПИФах для квалифицированных инвесторов - теперь она может публиковаться на сайтах управляющих компаний таких ПИФов и на сайте Банка России. Типовые правила доверительного управления заменяются на требования к таким правилам.

Законопроект также предусматривает замену обязательной регистрации Банком России правил доверительного управления ПИФами для квалифицированных инвесторов на согласование таких правил специализированным депозитарием и замену утверждения Банком России отчета о прекращении таких ПИФов на согласование его специализированным депозитарием.


"AK&M" от 16.07.2019
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