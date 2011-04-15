Ингосстрах в I квартале увеличил сборы в Сибири на 54%

Объём премии, собранный филиалами Сибирского регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 1.1 млрд руб., что на 54% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 587.2 млн руб. (прирост 26%), в том числе сборы по личному страхованию – 135.6 млн руб. (прирост 44%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 426.7 млн руб. (прирост 20%), страхованию ответственности – 24.9 млн руб. (прирост 54%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 510.1 млн руб. (прирост 103%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 13.3 млн руб. (прирост 19%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 18.4 млн руб. (прирост 153%).



Выплаты филиалов Сибирского регионального центра Ингосстраха в I квартале 2019 года составили 686.2 млн руб., что на 68% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 39.2 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 355.5 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 16.6 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 270.3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 4.6 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Сибирском региональном центре стали ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование имущества граждан и ДМС.



Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтай.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.07.2019