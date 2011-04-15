"Газпром нефть" и Минспорта заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Стороны будут взаимодействовать в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Его цель - к 2024 году увеличить до 55% долю россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Соглашение определяет основные направления сотрудничества: создание общедоступной инфраструктуры для тренировок, продвижение детских соревнований всероссийского и международного уровня.



При участии Министерства компания продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".



В первую очередь, это международный детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" - крупнейшее в мире некоммерческое хоккейное соревнование в возрастной категории до 11 лет. В 2019 году на турнире выступила 31 команда из 10 стран. Сотрудничество "Газпром нефти" с Минспортом в рамках данного проекта будет способствовать популяризации детского хоккея в России и привлечению новых команд к участию в соревновании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2019