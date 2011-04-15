При укладке путей 11 линий московского метро применили особую технологию. Она позволяет уменьшить вибрацию, а также снизить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Технологию LVT (Low Vibration Track - путь пониженной вибрации) используют в столичной подземке с 2014 года. Ее применяют при строительстве новых станций и тоннелей подземки, а также при модернизации существующей инфраструктуры.



Такой путь отличается от обычного железнодорожного полотна даже внешне. Для него используют не шпалы, а бетонные блоки. Их укладывают на эластичные прокладки в специальных резиновых чехлах, а затем объединяют с бетонным основанием пути.



"После модернизации инфраструктуры метро поезда следуют тише, и влияние вибрации на конструкции тоннелей снижается. Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта. Кроме того, он уменьшает затраты на свое содержание в среднем на 20%", - пояснили в Департаменте транспорта.



Виброгасящие пути, уложенные по технологии LVT, есть на 40 станциях 11 линий метро. Это Некрасовская линия, а также участки Солнцевской,Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической и Арбатско-Покровской линий.



До конца 2020 года благодаря новой технологии станет тише ещё на семи станциях: "Щукинская", "Отрадное", "Коломенская", "Бабушкинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Курская" Кольцевой линии, "Киевская" Филёвской линии.



В Московском метрополитене снижают уровень шума и вибрации также за счёт того, что укладывают бесстыковой путь. Ход составов становится более плавным.



Эта технология применяется на различных линиях подземки с 2012 года. Рельсы без стыков есть на центральных участках линий, расположенных внутри Кольцевой линии, например, на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской.



Технологию использовали в том числе при укладке рельсов на Солнцевской и Филевской линиях и на Московском центральном кольце (МЦК). Бесстыковой путь также уложат на Кольцевой линии.



"AK&M" от 16.07.2019