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16/07/2019
17:48

Более 60% строений жилого фонда столицы готово к новому отопительному сезону, П.Бирюков

Более 60% строений жилого фонда столицы готово к новому отопительному сезону, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.

"На сегодняшний день специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более 20 тыс. строений жилого фонда, что составляет 61% от общего плана", - рассказал он.

Работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону стартовали 15 апреля. C 13 мая теплоснабжающие компании проводят испытания тепловых сетей. Для этого у потребителей временно, на период не более 10 дней, отключают горячее водоснабжение.

"Город готовит к зиме свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов. При подготовке энергетических сетей и оборудования к осенне-зимнему периоду проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередачи, диагностика оборудования и другое", - добавил П.Бирюков.

Жилые дома, а также больницы, школы и другие социальные учреждения будут готовы к отопительному сезону к 1 сентября. Подготовка административных зданий, объектов промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг завершится к 15 сентября.

"AK&M" от 16.07.2019
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