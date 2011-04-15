АЛРОСА и ZCDC подписали соглашение о создании СП в Зимбабве

АЛРОСА и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разработке алмазных месторождений на территории страны. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



По условиям соглашения АЛРОСА получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона - 30%. В первую очередь, СП будет заниматься геологоразведкой greenfield месторождений. Последующие цели сотрудничества - добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.



Новое совместное предприятие сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в Министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок.



Напомним, в декабре 2018 года АЛРОСА учредила в Зимбабве дочернюю компанию ALROSA (ZIMBABWE) Limited для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.



АЛРОСА ведёт свою деятельность в строгом соответствии с корпоративными стандартами и обязательствами, взятыми в рамках членства в RJC, WDC и DPA. Все эти стандарты будут безоговорочно внедрены в работу АЛРОСА в Зимбабве. АЛРОСА никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривала и не рассматривает возможности по выходу в регион Маранге.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 16.07.2019