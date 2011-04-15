Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 июля 2019 года.



РАКЕТНЫЕ МАХИНАЦИИ ВЕРНУЛИСЬ С ПЕРЕДЕЛКИ

СЛЕДСТВИЕ ПРОДЕЛАЛО РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ ПО ДЕЛУ О ПРОДАЖЕ НА УКРАИНУ ЧАСТЕЙ БОЕВЫХ РАКЕТ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) и прокуратура, проведя работу над ошибками, снова направили в суд громкое дело о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации, и продаже их двигателей на Украину. В ходе первого разбирательства выяснилось, что пятерым фигурантам были незаконно предъявлены обвинения, так как это сделал следователь, не принявший в свое производство уголовное дело. При этом экспертизы проводились структурами, не имеющими право на соответствующую деятельность.





ГОСДЕПАРТАМЕНТУ ВРУЧЕНА НОТА ИМАМА

ЗАЩИТА ОСУЖДЕННОГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ ТРЕБУЕТ ОТ ДИПЛОМАТОВ США ОПРОВЕРЖЕНИЯ ДАННЫХ ИХ ДОКЛАДОВ





Как стало известно "Ъ", защита осужденного за публичное оправдание терроризма бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова обратилась в Госдепартамент США с требованием опровергнуть опубликованные в докладах этого ведомства сведения о том, что священнослужитель поддерживал запрещенную в России террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир". По мнению адвоката Дагира Хасавова, представляющего интересы имама, упоминание о господине Велитове в докладах повлияло на решение российского суда. Кроме того, как считает защита, то, что Европейский суд не торопится рассматривать жалобу бывшего имама на действия властей России, также связано с докладами.





МЕЧТЫ НЕ СБУРИЛИСЬ



"Газпром нефть" в 2016 году перенесла лицензионные обязательства по геологоразведке на двух наиболее труднодоступных участках - Хейсовском и Северо-Врангелевском (предполагаемый ввод - 2037 год), сообщили "Ъ" в компании. Но в прошлом году "Газпром нефть" перевыполнила лицензионные обязательства на последнем участке. На четырех участках (Северо-Западном, Долгинском, Приразломном, Северо-Врангелевском) выполнена сейсмика 2D и 3D и идут работы по интерпретации полученных данных. В "Газпром нефти" добавили, что санкции не оказали существенного влияния на проекты компании и шельф остается для нее стратегическим направлением.





"ЗВЕЗДА" ПОБЬЕТСЯ ОБ ЛЕД



Ледоколы на СПГ обсуждаются уже два года. Идея принадлежала "Атомфлоту", по заказу которого финская Aker Arctic Technology разработала тендерный проект (см. "Ъ" от 13 июня 2018 года). В федеральном проекте "Севморпуть" (СМП; часть КПМИ) строительство четырех СПГ-ледоколов оценено в 60 млрд руб. внебюджетных средств. О намерениях строить ледоколы заявлял и НОВАТЭК, который в сентябре 2018 года заключил с "Росатомом" соглашение о намерениях по созданию СП. Однако в мае Леонид Михельсон говорил, что управлять СПГ-ледоколами будет СП НОВАТЭКа, "Совкомфлота", COSCO и Фонда Шелкового пути - "Морской арктический транспорт".





ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ СПРОСА



Тогда как в целом категория соков выросла на 2% и 5% соответственно. Получить ощутимый прирост продаж удалось производителям чипсов, которые запустили новинки с меньшим содержанием жиров или без ГМО, отмечают в Nielsen. И если категория картофельных чипсов выросла на 11% в натуральном выражении и на 16% в денежном, то продажи чипсов с указанием меньшей вредности выросли почти вдвое - на 79% и 93% соответственно, подсчитали в компании.





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"AK&M" от 17.07.2019