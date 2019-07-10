ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 17 июля, в размере 62.8129 руб. против 62.8280 руб. на 16 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.07.19 - 62.8280 руб.

13.07.19 - 63.0204 руб.

12.07.19 - 62.9944 руб.

11.07.19 - 63.7988 руб.

10.07.19 - 63.7660 руб.























"AK&M" от 17.07.2019