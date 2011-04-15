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17/07/2019
11:18

Аэропорт Курска могут назвать именем советского инженера-авиаконструктора М.Гуревича

Куряне предлагают назвать аэропорт именем советского инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича. Об этом сообщили на совещании по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры региона, говорится в информационном бюллетене Администрации Курской области.

Имя для курского аэропорта предлагалось определить всем желающим. Голосование проходило на портале "Действуем вместе". В списке фигурировали 10 имен - известных земляков. Среди них Аркадий Гайдар, Георгий Свиридов, Михаил Гуревич, Федор Семенов, Василий Алехин, Никита Хрущев, Александр Дейнека, Казимир Малевич, Вячеслав Клыков и Михаил Щепкин.

Большую часть голосов куряне отдали за имя советского инженера-авиаконструктора, уроженца Курска Михаила Гуревича. Несколько меньше поддержка была за имя Георгия Свиридова.

Также на совещании презентовали проект нового терминала и реконструкции имеющегося аэровокзала. О модернизации начали говорить ещё в прошлом году. Концепт включает ремонт взлётной полосы, строительство терминала внутренних линий за 350 млн руб. и международных за 500 млн руб. На реновацию потратят порядка 2.3 млрд руб., строительство пройдёт за счёт инвестора.

Теперь, согласно действующему законодательству Общественная палата внесет предложение курян о переименовании аэропорта в Правительство РФ, которое направит инициативу в соответствующие организации. После того как все ведомства согласуют присвоение имени, Правительство подготовит проект и направит его на подписание Президенту РФ Владимиру Путину.


"AK&M" от 17.07.2019
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