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17/07/2019
11:34

Четыре столичных предприятия стали резидентами ОЭЗ "Москва"

Четыре производственные компании: ООО "Микробор", ООО "Амедарт", ООО "Битроботикс", ООО "Бифорком Текнолоджис" получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщила пресс-служба ДИПП.

Таким образом, число резидентов ОЭЗ выросло до 62.
Отметим, что для резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" предусмотрены ряд льгот. В частности - 0% налог на имущество, на землю, на транспорт на 10 лет. Помимо этого, предусмотрен налог на прибыль 2% до 2028 года, 7% с 2028 по 2032 год, 14.5% с 2033 года. Товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ "Технополис "Москва" освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Льготная аренда земли - 2% от кадастровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент: 0.4 - 1 год, 0.5 - 2 год, 0.6 - 3 год, 0.7 с 4 по 8 год. По факту завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, резидент имеет право выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.

"AK&M" от 17.07.2019
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