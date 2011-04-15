Четыре столичных предприятия стали резидентами ОЭЗ "Москва"

Четыре производственные компании: ООО "Микробор", ООО "Амедарт", ООО "Битроботикс", ООО "Бифорком Текнолоджис" получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщила пресс-служба ДИПП.



Таким образом, число резидентов ОЭЗ выросло до 62.

Отметим, что для резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" предусмотрены ряд льгот. В частности - 0% налог на имущество, на землю, на транспорт на 10 лет. Помимо этого, предусмотрен налог на прибыль 2% до 2028 года, 7% с 2028 по 2032 год, 14.5% с 2033 года. Товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ "Технополис "Москва" освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Льготная аренда земли - 2% от кадастровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент: 0.4 - 1 год, 0.5 - 2 год, 0.6 - 3 год, 0.7 с 4 по 8 год. По факту завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, резидент имеет право выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.



"AK&M" от 17.07.2019