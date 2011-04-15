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17/07/2019
12:33

Участок улицы Печорская в Москве станет односторонним

Участок улицы Печорская от улицы Енисейская до дома 8 к.1 с.3 по улице Чичерина 5 августа станет односторонним. Об этом сообщил ЦОДД.

Рядом со школой (дом 18) её ширина составляет всего 5.2-5.5 м, из-за чего возникают затруднения при встречном разъезде.

Изменение схемы движения позволит решить эту проблему и повысить безопасность движения. Для парковки на этом участке будет организовано 29 машиномест.


"AK&M" от 17.07.2019
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