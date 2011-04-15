Банкам следует активнее информировать граждан об условиях госпрограммы льготной ипотеки, ЦБ

Банк России рекомендует кредитным организациям - участникам государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам публиковать в специальном разделе на своих официальных сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заёмщику и предмету залога. Об этом говорится в сообщении Центробанка.



Регулятор отмечает недостаточно высокий уровень осведомленности населения о данной госпрограмме и банках, которые участвуют в её реализации, что может не позволить ряду потребителей воспользоваться льготными кредитами.



Банк России предлагает кредитным организациям предоставлять информацию по программе в простом и понятном формате - в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов.



Кроме того, банкам не рекомендовано инициативно предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые прямо не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита. Банк России обращает внимание, что данная программа имеет высокую социальную значимость.



Регулятор рекомендует банкам как можно быстрее провести необходимые организационные и технические мероприятия (в том числе доработать внутренние документы и программное обеспечение), чтобы дать заёмщикам возможность беспрепятственно заключать кредитные договоры и дополнительные соглашения, предусмотренные госпрограммой.



Государственная программа реализуется в соответствии c Правилами предоставления субсидий по ипотечным кредитам, выданным российским гражданам с детьми, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года N 1711.



"AK&M" от 17.07.2019