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17/07/2019
12:39

Темпы роста розничного кредитования в июне замедлились, ЦБ

Темпы роста розничного кредитования в июне замедлились, говорится в материалах Центробанка.

Как отмечается в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в первом полугодии 2019 года", в первом полугодии сохранялась тенденция к росту активов банковского сектора. В июне прирост активов составил 0.2%.

Корпоративный кредитный портфель в июне вырос на 0.4%, при этом рублёвые корпоративные кредиты увеличились на 0.5%, а рост валютных корпоративных кредитов в долларовом эквиваленте составил лишь 0.1%.

Второй месяц подряд замедляется прирост кредитования физических лиц, в июне он составил 1.4% (против 1.9% в июне 2018 года).

В июне после незначительного сезонного майского снижения возобновился прирост вкладов физических лиц (на 1.3%).

Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд руб. против 634 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

"AK&M" от 17.07.2019
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