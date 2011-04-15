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17/07/2019
11:47

В подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября пройдёт МАКС

В подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября в 14-й раз пройдёт один из крупнейших мировых авиафорумов Международный авиационно-космический салон МАКС. Об этом сообщил Ростех.

Организаторами мероприятия выступают Государственная корпорация "Ростех" и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В этом году страной-партнёром авиакосмического салона станет Китайская Народная Республика.

Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнёрами.

Напомним, первый форум МАКС состоялся в 1993 году и с тех пор проходит с периодичностью раз в два года. Форум 2017 года по масштабу выставочной и деловой программы, объёму сделок и количеству посетителей превзошёл показатели 2015 года. Объём контрактов и соглашений о намерениях достиг 394 млрд руб., а деловой потенциал МАКС-2017 превысил 600 млрд руб. Мероприятие посетили 452.3 тыс. участников и гостей, которые наблюдали за полётами восьми пилотажных групп и 90 воздушных судов.

"AK&M" от 17.07.2019
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