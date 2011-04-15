Минсельхоз разработал стратегию развития зернового комплекса РФ до 2035 года

Минсельхоз России внес в Правительство РФ проект распоряжения об утверждении долгосрочной стратегии развития зернового комплекса до 2035 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



Её реализация позволит поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность страны, повысить эффективность и технологичность предприятий зернового комплекса, усилить позиции страны на международном рынке зерна и продуктов его переработки.



Приоритетами развития сектора, согласно документу, должны стать увеличение производства зерна и повышение его качества, наращивание внутреннего потребления, развитие инфраструктуры и логистики, совершенствование научно-технического обеспечения. Реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных инвестиций в размере свыше 4.4 трлн руб. за счет использования средств частных инвесторов, банковского кредитования, а также целевого финансирования.



Стратегией предложено несколько сценариев развития зернового комплекса Российской Федерации. В базовом сценарии предусмотрен рост производства зерна до 140 млн т к 2035 году, что позволит экспортировать 55.9 млн т зерновых. В оптимистичный сценарий заложен рост производства до 150.3 млн т и экспорта до 63.6 млн т, при этом посевные площади должны возрасти до 50 млн га, а урожайность - до 35.3 ц/га.



Интенсификация производства зерна будет осуществляться за счет сохранения и повышения плодородия почв путем внесения необходимого количества минеральных и органических удобрений, а также осуществления мероприятий по проведению химической мелиорации (известкования, фосфоритования и гипсования), предотвращения ветровой и водной эрозии.



Особое внимание будет уделено изменению структуры производимого зерна - планируется увеличение объёма и стабильности производства твердой и мягкой пшеницы с высокими показателями характеристик (в первую очередь - содержания белка), продовольственной ржи, пивоваренных сортов ячменя. Предлагается рассмотреть возможность применения международных практик классификации зерна для повышения объективности мониторинга.



В проекте также учтено расширение объема портовых элеваторов и мощностей перевалочных комплексов, пропускной способности припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и автомобильных дорог, развитие системы маршрутных отправок. Ожидается, что суммарные мощности хранения зерна будут увеличены со 156.9 млн т в 2018 году до 167.4 млн т к 2035 году. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора на 2019-2035 годы в ценах 2018 года составит 281.4 млрд руб. По результатам реализации предлагаемых мер ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 году на 10%.



В качестве приоритетных направлений развития научно-технического обеспечения зернового комплекса рассматриваются создание и внедрение технологий производства семян высших категорий, а также высококачественных кормов и кормовых добавок для животных, разработка современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных растений, создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения. Общий объем инвестиций в данное направление на 2019-2035 годы составит 12.5 млрд руб., в том числе на строительство селекционносеменоводческих центров потребуется 10 млрд руб.



В целом реализация стратегии позволит к 2035 году существенно нарастить объемы производства и экспорта зерновых, повысить долю высококачественного зерна, активизировать развитие транспортно-логистической инфраструктуры и научнотехнического обеспечения отрасли.



"AK&M" от 17.07.2019