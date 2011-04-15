Ингосстрах произвёл первые выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Ингосстрах произвёл первые выплаты по семи страховым случаям клиентам, чьё имущество пострадало от наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Совокупный размер выплат превысил 1.7 млн руб. Выплаты производятся по упрощённой процедуре без предоставления полного комплекта документов. В основном речь идёт о повреждении водой частных домов и хозяйственных построек, приобретённых или построенных на кредитные средства. В одном случае было подтоплено здание небольшой гостиницы, принадлежащее страхователю.



На текущий момент в Ингосстрах поступило 15 заявлений о страховых случаях от частных лиц, чьё имущество пострадало от наводнения в Иркутской области. По 8 убыткам проведены осмотры сотрудниками Ингосстраха, выплаты будут произведены в ближайшее время.



Ингосстрах продолжает приём заявлений в упрощённом порядке.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 17.07.2019