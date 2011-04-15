Альфа-Банк нарастил кредитование АПК до $3 млрд

Альфа-Банк нарастил портфель в агропромышленном комплексе (АПК) в полтора раза по сравнению с 2018 годом - до $3 млрд, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении банка.



"Банк финансирует практически все подотрасли АПК - отметил А.Чулак, - включая растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, в том числе крабовую подотрасль".



Наиболее востребованным инструментом среди сельхозтоваропроизводителей остается финансирование в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки. "Текущий объем льготных кредитов Альфа-Банка, выданных компаниям АПК - порядка $1.1 млрд. Портфель банка в рыбной отрасли составляет около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем 7-летний опыт", - отметил он.



"Сегодня мы видим большой спрос на финансирование строительства судов. Он связан с механизмом распределения инвестиционных квот, который подразумевает обязательства заемщиков по обновлению и строительству нового рыбопромышленного флота. Альфа-Банк активно поддерживает подобные проекты - например, сегодня спущен на воду рыболовный морозильный траулер ГК "ФЭСТ" стоимостью 33 млн евро, построенный при нашем участии", - рассказал А.Чулак.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 17.07.2019