Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2019
13:05

Альфа-Банк нарастил кредитование АПК до $3 млрд

Альфа-Банк нарастил портфель в агропромышленном комплексе (АПК) в полтора раза по сравнению с 2018 годом - до $3 млрд, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении банка.

"Банк финансирует практически все подотрасли АПК - отметил А.Чулак, - включая растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, в том числе крабовую подотрасль".

Наиболее востребованным инструментом среди сельхозтоваропроизводителей остается финансирование в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки. "Текущий объем льготных кредитов Альфа-Банка, выданных компаниям АПК - порядка $1.1 млрд. Портфель банка в рыбной отрасли составляет около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем 7-летний опыт", - отметил он.

"Сегодня мы видим большой спрос на финансирование строительства судов. Он связан с механизмом распределения инвестиционных квот, который подразумевает обязательства заемщиков по обновлению и строительству нового рыбопромышленного флота. Альфа-Банк активно поддерживает подобные проекты - например, сегодня спущен на воду рыболовный морозильный траулер ГК "ФЭСТ" стоимостью 33 млн евро, построенный при нашем участии", - рассказал А.Чулак.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

"AK&M" от 17.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100