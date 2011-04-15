Альфа-Банк готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли, А.Чулак

Альфа-Банк готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении банка.



"Речь может идти о нескольких сценариях. Первый - это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй - естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M&A. И с учётом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли", - подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.07.2019