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17/07/2019
13:32

Альфа-Банк готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли, А.Чулак

Альфа-Банк готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении банка.

"Речь может идти о нескольких сценариях. Первый - это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй - естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M&A. И с учётом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли", - подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.07.2019

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