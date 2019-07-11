Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 июля в размере 62.9451 руб. против 62.8129 руб. на 17 июля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
17.07.19 - 62.8129 руб.
16.07.19 - 62.8280 руб.
13.07.19 - 63.0204 руб.
12.07.19 - 62.9944 руб.
11.07.19 - 63.7988 руб.
"AK&M" от 17.07.2019