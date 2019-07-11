ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 июля в размере 70.5552 руб. против 70.6771 руб. на 17 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



17.07.19 - 70.6771 руб.

16.07.19 - 70.8574 руб.

13.07.19 - 71.0114 руб.

12.07.19 - 71.0073 руб.

11.07.19 - 71.5631 руб.



































































































































































"AK&M" от 17.07.2019