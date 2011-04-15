Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 июля

Банк России установил на 18 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1245

1 Азербайджанский манат 37.1029

100 Армянских драмов 13.2210

1 Белорусский рубль 30.9617

1 Болгарский лев 36.0841

1 Бразильский реал 16.7030

100 Венгерских форинтов 21.6254

1000 Вон Республики Корея 53.3094

10 Гонконгских долларов 80.5501

10 Датских крон 94.5164

1 Доллар США 62.9451

1 Евро 70.5552

100 Индийских рупий 91.5219

100 Казахстанских тенге 16.3858

1 Канадский доллар 48.2006

100 Киргизских сомов 90.4384

10 Китайских юаней 91.4926

10 Молдавских леев 35.7135

1 Новый туркменский манат 18.0100

10 Норвежских крон 73.3737

1 Польский злотый 16.5597

1 Румынский лей 14.9064

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9536

1 Сингапурский доллар 46.2424

10 Таджикских сомони 66.7498

1 Турецкая лира 11.0401

10000 Узбекских сумов 73.4051

10 Украинских гривен 24.3130

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.1149

10 Чешских крон 27.5712

10 Шведских крон 67.0513

1 Швейцарский франк 63.6581

10 Южноафриканских рэндов 45.0493

100 Японских иен 58.1398

"AK&M" от 17.07.2019