Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 июля

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Банк России установил на 18 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1245
1 Азербайджанский манат 37.1029
100 Армянских драмов 13.2210
1 Белорусский рубль 30.9617
1 Болгарский лев 36.0841
1 Бразильский реал 16.7030
100 Венгерских форинтов 21.6254
1000 Вон Республики Корея 53.3094
10 Гонконгских долларов 80.5501
10 Датских крон 94.5164
1 Доллар США 62.9451
1 Евро 70.5552
100 Индийских рупий 91.5219
100 Казахстанских тенге 16.3858
1 Канадский доллар 48.2006
100 Киргизских сомов 90.4384
10 Китайских юаней 91.4926
10 Молдавских леев 35.7135
1 Новый туркменский манат 18.0100
10 Норвежских крон 73.3737
1 Польский злотый 16.5597
1 Румынский лей 14.9064
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9536
1 Сингапурский доллар 46.2424
10 Таджикских сомони 66.7498
1 Турецкая лира 11.0401
10000 Узбекских сумов 73.4051
10 Украинских гривен 24.3130
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.1149
10 Чешских крон 27.5712
10 Шведских крон 67.0513
1 Швейцарский франк 63.6581
10 Южноафриканских рэндов 45.0493
100 Японских иен 58.1398
"AK&M" от 17.07.2019