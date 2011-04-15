В Испании с 18 июля планируются забастовки работников "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас"

В Испании с 18 июля 2019 года по четвергам и субботам планируются забастовки работников столичного аэропорта "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас" (MAD). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны задержки и отмена рейсов.

Международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas) - главный аэропорт столицы Испании Мадрида. С 24 марта 2014 года носит имя первого премьер-министра демократической Испании Адольфо Суареса. Аэропорт включает четыре терминала.



Барахас связывает Иберийский полуостров с остальной Европой, а также служит связующим звеном между Европой и Латинской Америкой.



Барахас - основной аэропорт приписки испанской авиакомпании Iberia Airlines.



Аэропорт расположен фактически в пределах города, примерно в 14 км к северо-востоку от центральной площади Мадрида.



"AK&M" от 17.07.2019