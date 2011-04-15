Госдума приняла закон, в соответствии с которым в РФ пройдёт эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым в крупных промышленных центрах пройдёт эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов. Об этом говорится в сообщении ГД.



Эксперимент будет проходить в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите.



В соответствии с законом Минприроды создаст единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в этих городах, определит требования к мероприятиям по снижению выбросов, нормы для проведения расчётов загрязнения воздуха.



Для информационного обеспечения мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха будет создана федеральная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха в указанных городах.



Также документом будут определены требования к мероприятиям по снижению выбросов и нормы для проведения расчётов загрязнения воздуха.



Срок проведения эксперимента: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.



Законопроект "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" был инициирован Правительством РФ.







"AK&M" от 17.07.2019