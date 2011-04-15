Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2019
14:21

В РФ с 2020 года могут увеличить выплаты на детей до прожиточного минимума

Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об изменении в порядке установления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка, говорится на сайте Кабмина.

Законопроектом предлагается изменить критерий установления нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации.

Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.


"AK&M" от 17.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100