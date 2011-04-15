В РФ с 2020 года могут увеличить выплаты на детей до прожиточного минимума

Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об изменении в порядке установления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка, говорится на сайте Кабмина.



Законопроектом предлагается изменить критерий установления нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации.



Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации.



В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.





"AK&M" от 17.07.2019