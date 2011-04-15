Правительство внесло в Госдуму законопроекты о принудительных выплатах зарплат

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об уточнении порядка обеспечения принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы, говорится в материалах Кабмина.



В соответствии с Трудовым кодексом право работника на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы обеспечено государственной гарантией, реализуемой посредством государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.



В целях обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их восстановлению, законопроектом 1 предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений. Это полномочие будет реализовано государственным инспектором в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства. В целях исключения возможности двойного исполнения предусматривается право работодателя обжаловать решение государственного инспектора труда. По истечении срока для обжалования решения государственного инспектора и в случае отсутствия судебного акта о его отмене оно будет направляться для исполнения в территориальный орган ФССП.



Законопроектом 2 предлагается отнести решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном исполнении) к видам исполнительных документов. В целях обеспечения погашения задолженности и снижения рисков, связанных с неисполнением решений о принудительном исполнении, предлагается определить особенности исполнения решения о принудительном исполнении. Предусматривается оперативный и упрощённый порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей. При наличии на счетах должника денежных средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке полностью или частично, обеспечивая тем самым внесудебную защиту трудовых прав работников.



Принятие законопроектов будет способствовать защите трудовых прав работников на получение заработной платы и других выплат в рамках трудовых отношений за счёт создания дополнительного к судебным процедурам инструмента для погашения работодателями задолженности, упрощённого порядка защиты трудовых прав, позволяющего работнику взаимодействовать только с Рострудом и не требующего от него специальных знаний для соблюдения судебного порядка такой защиты, ускорения процедуры взыскания задолженности с работодателя.



"AK&M" от 17.07.2019