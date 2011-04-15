Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2019
14:47

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о принудительных выплатах зарплат

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об уточнении порядка обеспечения принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы, говорится в материалах Кабмина.

В соответствии с Трудовым кодексом право работника на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы обеспечено государственной гарантией, реализуемой посредством государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В целях обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их восстановлению, законопроектом 1 предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений. Это полномочие будет реализовано государственным инспектором в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства. В целях исключения возможности двойного исполнения предусматривается право работодателя обжаловать решение государственного инспектора труда. По истечении срока для обжалования решения государственного инспектора и в случае отсутствия судебного акта о его отмене оно будет направляться для исполнения в территориальный орган ФССП.

Законопроектом 2 предлагается отнести решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном исполнении) к видам исполнительных документов. В целях обеспечения погашения задолженности и снижения рисков, связанных с неисполнением решений о принудительном исполнении, предлагается определить особенности исполнения решения о принудительном исполнении. Предусматривается оперативный и упрощённый порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей. При наличии на счетах должника денежных средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке полностью или частично, обеспечивая тем самым внесудебную защиту трудовых прав работников.

Принятие законопроектов будет способствовать защите трудовых прав работников на получение заработной платы и других выплат в рамках трудовых отношений за счёт создания дополнительного к судебным процедурам инструмента для погашения работодателями задолженности, упрощённого порядка защиты трудовых прав, позволяющего работнику взаимодействовать только с Рострудом и не требующего от него специальных знаний для соблюдения судебного порядка такой защиты, ускорения процедуры взыскания задолженности с работодателя.

"AK&M" от 17.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100