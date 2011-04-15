Правительство внесло в Госдуму законопроект о тарифах ОСАГО

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО, говорится в материалах Кабмина.



Правительству России было поручено разработать дополнительные меры стимулирования применения страховыми организациями повышающих или понижающих коэффициентов страховых тарифов ОСАГО в связи с наличием или отсутствием в предшествующие периоды установленных фактов неоднократного нарушения правил дорожного движения и предоставления такими организациями дополнительных скидок за безаварийную езду.



Законопроектом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учётом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством (характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД). При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования.



В целях исключения случаев присвоения водителю различных классов и значений коэффициента бонус-малус и "обнуления" истории вождения при покупке нового транспортного средства предусматривается введение учёта истории вождения каждого водителя. История вождения будет включать информацию о наличии и количестве страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя, по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении, а также по всем договорам ОСАГО, в том числе не предусматривающим ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.



Планируется также поэтапное исключение коэффициентов страховых тарифов, зависящих от территории преимущественного использования транспортного средства, с 1 января 2020 года, от технических характеристик транспортного средства (мощности двигателя легкового автомобиля) - с 1 октября 2020 года.



Предусматривается также увеличение размера страховой суммы за вред, причинённый жизни или здоровью потерпевшего, - до 2 млн руб. с 1 января 2020 года.



Владельцам транспортных средств предлагается предоставить право на использование телематического устройства, фиксирующего характер вождения, для предоставления скидок страхователям, аккуратно эксплуатирующим транспортное средство.



В целях обеспечения возможности присутствия страховщика при организованной потерпевшим самостоятельно независимой технической экспертизе, независимой экспертизе (оценке) повреждённого имущества или его остатков вводится обязанность потерпевшего информировать страховщика о месте, дате и времени проведения такой экспертизы.



В целях обеспечения соразмерности неустойки размеру подлежащей возврату страховой премии или её части предлагается в качестве базы расчёта неустойки установить размер подлежащей возврату страхователю страховой премии или её части при досрочном прекращении договора обязательного страхования в случаях, предусмотренных правилами ОСАГО.



Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество удовлетворения потребностей страхователей, сформировать необходимый для этого набор условий обязательного страхования, продолжить переход от жёсткого регулирования обязательного страхования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.



"AK&M" от 17.07.2019