Сборы Ингосстраха на Урале в I квартале выросли на 35%

Объём премии, собранный филиалами Уральского регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 1.4 млрд руб., что на 35% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 962.2 млн руб. (прирост 28%), в том числе сборы по личному страхованию – 291 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 627.3 млн руб. (прирост 68%), страхованию ответственности – 43.9 млн руб.(прирост 15%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 398.5 млн руб. (прирост 55%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 16.7 млн руб. (прирост 35%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 10.7 млн руб. (прирост 30%).



Выплаты филиалов Уральского регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года составили 496.8 млн руб., что на 21% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 110.9 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 160.9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 3.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 218.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 3.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Уральском региональном центре стали ОСАГО, страхование имущества физических лиц, страхование грузов, страхование имущества юридических лиц.



Напомним, в зону ответственности Уральского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые находятся в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Пермской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Удмуртии.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 17.07.2019