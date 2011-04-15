В Москве изменится несколько автобусных маршрутов в связи с матчем на стадионе ЦСКА

На севере и северо-востоке Москвы изменится несколько автобусных маршрутов, сообщила столичная мэрия.



В частности, маршруты автобусов N 181, 696 и 735 поменяются с 20 июля. Схема движения автобусов N 175 и 818 временно изменится 20 и 28 июля.



Так, с 20 июля автобусы N 181 и 696 будут следовать по Широкой улице мимо станции метро "Медведково" до новой конечной остановки "Осташковская улица". Сейчас конечная на этих маршрутах - "Заревый проезд".



Также с 20 июля до конечной остановки "Осташковская улица" будет следовать автобус N 735. После остановки у станции метро "Медведково" маршрут пройдет по улице Грекова, проезду Шокальского и Осташковской улице. При этом у автобуса N 735 не будет остановок "Метро "Медведково"" (при следовании к Заревому проезду), "Широкая улица, дом 5", "Заревый проезд, дом 19" и "Заревый проезд".



На новых участках автобусы поедут со всеми остановками.

Также временно изменятся автобусные маршруты N 175 и 818 в районе станции метро "ЦСКА". 20 и 28 июля с 16:30 автобус N 175 будет следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Автобус N 818 будет ходить от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" (до улицы Гризодубовой) и от остановки "Силикатный завод" до Песчаной площади.



Изменения вводят на время футбольного матча на стадионе ЦСКА. Они будут действовать до окончания игры.





"AK&M" от 17.07.2019