Путепровод в районе улицы Пруд Ключики построят до конца года

Строительство путепровода через пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная планируется завершить до конца 2019 года, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Почти на 50% выполнено бетонирование плиты проезжей части. Монтаж металлоконструкций над железнодорожными путями будет вестись в технологические окна, предоставляемые Московской железной дорогой. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций. Все работы ведутся по поручению мэра Сергея Собянина", - сказал А.Бочкарев.



Путепровод возводят около станции МЦК "Андроновка". Он свяжет районы Лефортово и Нижегородский, шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект.



Четырехполосную эстакаду длиной 132 м начали возводить в мае 2018 года. Она существенно облегчит выезд автотранспорта из промзоны"Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе.



Кроме того, обустроят 2 км тротуаров, по которым комфортно можно будет добраться от ж/д платформы Фрезер и ТПУ"Андроновка" до предприятий и организаций, расположенных на Андроновском шоссе.



Улицу Пруд Ключики расширят до четырех полос, реконструируют участки Андроновского шоссе, улицу 1-я Фрезерная и шоссе Фрезер. Появится девять остановок наземного городского пассажирского транспорта. Всего по проекту построят почти 2.2 км дорог.



Реконструкция улицы Пруд Ключики позволит организовать движение наземного общественного транспорта, улучшив транспортную доступность расположенных вдоль нее предприятий и организаций, включая АО "Российские космические системы" и НИИ прикладной механики им. В.И. Кузнецова.



"AK&M" от 17.07.2019