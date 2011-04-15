Портфель микрозаймов в I квартале вырос на 45% до 173.6 млрд руб., ЦБ

Портфель микрозаймов в I квартале 2019 года по сравнению с годом ранее увеличился на 45% до 173.6 млрд руб., объём квартальной выдачи вырос на 33.7% до 93.8 млрд руб., отмечается в информационно-аналитическом материале Центробанка "Тенденции микрофинансового рынка".



Главным событием на рынке микрокредитования стало вступление в силу закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика. В частности, c 28 января дневная процентная ставка по займу не может превышать 1.5%, а предельная величина платы за пользование займом (процентов, неустойки, дополнительных услуг и так далее) - двух с половиной размеров предоставленного займа.



В I квартале продолжился постепенный рост концентрации и дигитализации рынка. На фоне общего сокращения обособленных подразделений МФО наблюдался рост онлайн- выдач. Активное развитие онлайн-сегмента позволило при снижении количества офисов обеспечить доступность микрозаймов для потребителей.



В течение 2018 года доля просроченной задолженности (NPL 90+) не превысила пикового значения 2017 года и немного снизилась к концу I квартала 2019 года (до 25%). Наметилась тенденция изменения модели работы с просроченной задолженностью - в связи с постепенным "укрупнением" рынка большее число компаний начинает самостоятельно работать с просрочкой.



Опытные компании, давно работающие на рынке и обеспечивающие основные объемы выдач, постепенно уходят из сегмента PDL или диверсифицируют бизнес-модели, делая PDL одним из нескольких направлений своей деятельности. При этом наиболее крупные игроки в сегменте PDL рассчитывают на привлечение клиентов тех МФО, которые не справятся с регулятивной нагрузкой.



В полной мере последствия ограничений деятельности МФО, направленных на ограничение долговой нагрузки заемщиков, по итогам I квартала не проявились, поскольку часть совокупного портфеля в указанный период состояла из займов, выданных с учетом ранее действовавших ограничений и правил работы. Тем не менее снижение процентных ставок в сегменте PDL уже начало оказывать влияние на величину собираемых процентных доходов - несмотря на увеличение объема выдач, объем выручки в сегменте PDL остался на уровне предыдущего квартала. Чистая прибыль МФО PDL сократилась на 42% в сравнении с предыдущим кварталом, тогда как чистая прибыль в целом по рынку возросла на 65% на фоне роста сегмента Installments и смешанного сегмента.



"AK&M" от 17.07.2019