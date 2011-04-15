"Виктория" достроила последний тоннель Некрасовской линии метро, говорится в материалах Стройкомплекса.



Гигантская тоннелепроходческая машина прошла 1.395 тыс. м под землей от станции "Стахановская" до "Нижегородской", построив двухпутный тоннель. 16 июля щит, названный женским именем "Виктория", финишировал.



Чтобы уменьшить "облако" пыли на выходе проходческого щита используется жидкость. В этот раз она была символично окрашена в розовый, поскольку такой цвет выбран для обозначения на карте метрополитена Некрасовской линии.



"Нижегородская" - станция мелкого заложения с двумя островными платформами, между которыми проложили пути Некрасовской ветки, а по бокам от платформ - пути Большой кольцевой линии (БКЛ).



Одна из особенностей будущей станции - кросс-платформенная пересадка между БКЛ и розовой веткой, она будет такой же как на "Китай-городе". Поэтому к "Нижегородской" проложили сразу три тоннеля.



Два по бокам - однопутные, их построили щиты с традиционным диаметром шесть метров. По ним будут ходить поезда Большой кольцевой. Третий тоннель между платформами, двухпутный, проложен с помощью щита-гиганта "Виктория", диаметр которого - 10 м.



Станция "Нижегородская" спроектирована с двумя вестибюлями. Из одного можно будет попасть в пешеходный переход под Рязанским проспектом, из другого - к станции "Нижегородская" Московского центрального кольца (МЦК) и платформе Карачарово Горьковского направления железной дороги.



"Нижегородскую" строят по системе top-down (сверху вниз). Обычно сначала выкапывается котлован и к нему прокладывают тоннели, здесь же - все наоборот.



Дело в том, что "Нижегородская" расположена в плотной городской застройке, рядом с эстакадой на Рязанском проспекте. Здесь пройдет и Юго-Восточная хорда. Поэтому стройплощадку для станции пришлось сделать компактной, а подземную часть строить "сверху вниз".



Технология top-down позволяет снизить влияние стройки на прилегающие районы. После возведения плиты перекрытия на поверхности внизу продолжаются строительные работы.



"Нижегородская" готова почти на 80%, сейчас там ведётся отделка.



На базе "Нижегородской" появится крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская". Здесь будут пересекаться две линии метро - Некрасовская и Большая кольцевая, МЦК и Горьковское направление МЖД.



Здесь появится подземный вокзал, где пассажиры разных видов транспорта смогут пересаживаться с одного направления на другое. Его площадь составит около 20 тыс. кв. м.



Для удобства пассажиров ж/д станцию Карачарово "перенесли" на 550 метров ближе к МЦК. В будущем для некоторых поездов Карачарово станет конечной. Это позволит частично разгрузить Курский вокзал.



Также ТПУ "Рязанская" снизит нагрузку на Рязанский проспект, Нижегородскую улицу и прилегающие дороги, улучшит транспортную ситуацию в районах Лефортово и Нижегородский.



В составе ТПУ "Рязанская" планируется построить башню с офисами и апартаментами. Ее площадь составит около 60 тыс. кв м. Строительство высотки планируется завершить до конца 2022 года.



Частью ТПУ станет и наземная перехватывающая парковка для водителей, которые хотят попасть в город через Рязанский проспект.



По предварительным подсчетам транспортно-пересадочным узлом будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.



Напомним, Некрасовская линия - 15-я по счету в московском метро. Ее длина превысит 15 км. Розовая ветка соединит районы Некрасовка и Нижегородский.



Благодаря новой линии метро транспорт станет доступнее почти для 1 млн москвичей - жителей районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский, Некрасовка, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области. Она разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию столичной подземки.



Некрасовскую строят поэтапно. Первый участок длиной порядка 7 км из четырех станций в июне 2019 года запустил мэр Москвы Сергей Собянин.



Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



"AK&M" от 17.07.2019