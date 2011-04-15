Семь станций начали строить на Коммунарской линии метро, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении, началось строительство Коммунарской линии метро от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки".



"Работы развернуты на всех семи станциях. Длина участка составит почти 16 км", - сказал А.Бочкарев.



Он уточнил, что на станциях "Улица Новаторов" и "Университет Дружбы Народов" началось устройство ограждающих конструкций котлованов, на "Столбово" и "Коммунарке" идет сооружение основных конструкций станций.



На площадках станций "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри" ведётся вынос инженерных коммуникаций.



Завершить строительство Коммунарcкой линии планируется к 2023 году.



Напомним, Коммунарская линия метро протянется от станции "Севастопольский проспект" (пересадка на станцию "Крымская" Московского центрального кольца) до "Коммунарки" в районе административно-делового центра.



В первую очередь будет построен участок от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".



Новая линия снизит возрастающую с развитием Новой Москвы нагрузку на южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.



"AK&M" от 17.07.2019