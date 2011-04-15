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17/07/2019
17:33

Семь станций начали строить на Коммунарской линии метро

Семь станций начали строить на Коммунарской линии метро, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении, началось строительство Коммунарской линии метро от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки".

"Работы развернуты на всех семи станциях. Длина участка составит почти 16 км", - сказал А.Бочкарев.

Он уточнил, что на станциях "Улица Новаторов" и "Университет Дружбы Народов" началось устройство ограждающих конструкций котлованов, на "Столбово" и "Коммунарке" идет сооружение основных конструкций станций.

На площадках станций "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри" ведётся вынос инженерных коммуникаций.

Завершить строительство Коммунарcкой линии планируется к 2023 году.

Напомним, Коммунарская линия метро протянется от станции "Севастопольский проспект" (пересадка на станцию "Крымская" Московского центрального кольца) до "Коммунарки" в районе административно-делового центра.

В первую очередь будет построен участок от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия снизит возрастающую с развитием Новой Москвы нагрузку на южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

"AK&M" от 17.07.2019
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