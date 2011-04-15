В Курской области в 2025 году более 120 км трасс станут четырёхполосными, говорится в информационном бюллетене администрации региона.



По сообщению Росавтодора, в течение следующих пяти лет (2020-2025 годы) федеральные дорожники отремонтируют почти 190 км подведомственной сети в регионе. В ходе капитального ремонта расширят до четырёх полос наиболее загруженные участки автодорог М-2 "Крым" и Р-298 Курск-Воронеж.



Сеть федеральных трасс Курской области насчитывает 402 км, 92.95% протяжённости которой соответствует нормативным показателям.



"Первоочередной задачей федеральные дорожники видят доведение автотрасс до параметров первой технической категории с четырьмя полосами движения. В планах расширить пять участков на М-2 "Крым" с подъездом к Курску и два - на Р-298 Курск-Воронеж. Развитие транспортной инфраструктуры предполагает также увеличение проезжей части трех искусственных сооружений: путепровода на 535-м км, моста через Мокву на 526-м км М-2 и путепровода через железную дорогу на 138-м км Р-298", отметил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, цитируемый в сообщении.



Кроме того, обсуждается возможность приема в федеральную собственность 25 км Юго-Восточного обхода Курска в составе Р-298 Курск-Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий". Чтобы запустить процедуру уже в этом году, региону необходимо подготовить соответствующий пакет документов. Также рассматривается вопрос передачи на баланс региона шестикилометрового отрезка автомобильной дороги М-2 "Крым", расположенного внутри обхода.



"AK&M" от 17.07.2019