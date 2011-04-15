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17/07/2019
18:25

Россияне к 2024 году смогут в полной мере пользоваться электронным паспортом

Россияне к 2024 году смогут в полной мере пользоваться электронным паспортом.

Как заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, вступительное слово которого опубликовано на сайте Кабмина, "работу по внедрению электронных паспортов мы планируем вести в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт".

Он также отметил, что в электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись. "Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица, о чём тоже всегда была дискуссия, обсуждение: я имею в виду и водительское удостоверение, и СНИЛС, можно и какие-то другие документы объединять. Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать. Мы планируем постепенно переходить к новшеству, о котором я сейчас говорю, только после необходимых приготовлений", - сказал глава Правительства.

"AK&M" от 17.07.2019
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