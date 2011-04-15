Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 июля 2019 года.



ПОТЕНЦИЯ НЕ УСТОЯЛА ПЕРЕД СЛЕДСТВИЕМ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О ТОРГОВЛЕ ПРЕПАРАТАМИ "СИАЛЕКС" И "АЛИКАПС"



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бизнесмена Игоря Воробья, сделавшего состояние на производстве и торговле препаратами "Сиалекс" и "Аликапс", якобы усиливавшими потенцию. Сейчас господин Воробей, обвиняемый по трем статьям УК, в том числе в неуплате налогов, вместе со своими защитниками знакомится с материалами расследования. Свою вину предприниматель не признает.





ЮРЛИЦАМ УСКОРИЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ

КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К БИОМЕТРИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ДО КОНЦА ГОДА



Пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года. Однако для полноценного запуска услуги потребуется доработка законодательства. При этом эксперты указывают на слабую защиту данных и отсутствие ответственности за их утечку.





ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ ИНВЕСТОРОВ

В ЗАКОНОПРОЕКТЕ НЕ ОБНАРУЖЕНА ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН



Специалисты экспертного управления президента поддержали концепцию законопроекта о регулировании категорий инвесторов-физлиц. Однако не согласились, что содержание проекта отвечает этой концепции. По их мнению, предложенный подход базируется на противоречивых правовых конструкциях, что не служит цели защиты прав инвесторов, может снизить оборот активов на финрынке и увеличить риски для игроков. Этот подход совпадает с позицией участников рынка. Депутаты собираются дорабатывать спорный законопроект.





АПТЕКИ ПОДКОСИЛИ ТРАВУ

ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СБОРОВ РЕКОРДНО УПАЛИ



Обилие на российском рынке дешевых быстродействующих препаратов привело к рекордному падению продаж лекарственных травяных сборов. По итогам пяти месяцев 2019 года объем их реализации сократился на 11,5% и составил менее 10 млн упаковок. Окончательно этот сегмент может уйти с рынка в течение десяти лет, но производителям травяных сборов уже сейчас необходимо задуматься о модернизации производства.





PAZOLINI ПЕРЕОБУВАЕТСЯ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ МОЖЕТ СМЕНИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ



Основанная в ОАЭ Surya Group может стать одним из самых активных игроков на российском fashion-рынке. Вслед за покупкой мастер-франшизы Superdry и договоренности о приобретении контрольной доли Jeans Symphony компания может получить магазины Pazolini. Правопреемник Carlo Pazolini так и не смог реализовать свой потенциал после банкротства управляющей компании в 2017 году, отмечают эксперты.





ПАЦИЕНТАМ ПРОПИСАЛИ ОТХАКЕРСКОЕ



По данным Bi.Zone, число атак на медучреждения в России с начала 2019 года "выросло минимум в два раза" к аналогичному периоду прошлого года. В Positive Technologies отмечают рост числа атак на отрасль здравоохранения во всем мире. Там подсчитали, что в первом квартале 2019 года количество уникальных киберинцидентов выросло на 11% год к году.





"ДАЖЕ КРУПНЫЙ БИЗНЕС СИДИТ В ОКОПЕ"

ВЛАДЕЛЕЦ "СОЛЛЕРС" ВАДИМ ШВЕЦОВ О ТЕЛЕМАТИКЕ И "РУССКОМ ПРАДО"



В июне группа "Соллерс", вынужденная адаптироваться к уходу своего ключевого партнера Ford из легкового сегмента в России, объявила о кадровых перестановках, объяснив их подготовкой к "глобальной трансформации бизнес-модели". В чем будет заключаться эта трансформация, как теперь строится работа с Ford и общих проблемах российского авторынка, "Ъ" рассказал глава совета директоров, основной акционер "Соллерс" Вадим Швецов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 18.07.2019