ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 18 июля, в размере 62.9451 руб. против 62.8129 руб. на 17 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.07.19 - 62.8129 руб.

16.07.19 - 62.8280 руб.

13.07.19 - 63.0204 руб.

12.07.19 - 62.9944 руб.

11.07.19 - 63.7988 руб.























"AK&M" от 18.07.2019