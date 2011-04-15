Повтор! Инфляция за неделю, с 9 по 15 июля, была нулевой

Инфляция за неделю, с 9 по 15 июля 2019 года, была нулевой. Об этом говорится в материалах Росстата по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.



С начала июля инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.7%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.1%, масло подсолнечное - на 0.3%, крупу гречневую и карамель - на 0.2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на капусту белокочанную - 5.2%, огурцы - 3%, картофель - 2.9%, лук - 2.6%, морковь - 2%.



За этот же период помидоры стали дороже на 2%, яблоки - на 1.2%, пшено - на 0.5%, мясо кур - на 0,4%, рыба мороженая, масло сливочное и рис - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - практически не изменились.



"AK&M" от 18.07.2019