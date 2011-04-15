Повтор! Renault и JMCG создают совместное предприятие в Китае

Renault Groupe и Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) создают совместное предприятие в Китае. Об этом говорится в сообщении Renault.



Концерн Renault станет основным акционером JMEV ("дочка" JMCG) с долей 50%.



Renault Group (Рено) - французская автомобилестроительная корпорация. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются более чем в сто стран мира.





"AK&M" от 18.07.2019