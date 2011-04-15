ГЕРОФАРМ и NatiVita подписали соглашение

ГЕРОФАРМ и NatiVita (Беларусь) подписали соглашение, которое предполагает передачу технологии производства российских инсулинов белорусской стороне. Об этом говорится в сообщении сторон.



ГЕРОФАРМ осуществит технологический трансфер на площадку Nativita с перспективой локализации производства готовой лекарственной формы. В свою очередь NatiVita будет полностью отвечать за дистрибуцию препаратов.



В рамках проекта на рынке Беларуси появятся 5 инсулинов, производимых по технологии ГЕРОФАРМ.



ГЕРОФАРМ - российская биотехнологическая компания, лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года компания занимает первое место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Сегодня компания обеспечивает около 30% потребности РФ в ГИИЧ.



NatiVita - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний.





"AK&M" от 18.07.2019