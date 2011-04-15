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18/07/2019
10:55

ГЕРОФАРМ и NatiVita подписали соглашение

ГЕРОФАРМ и NatiVita (Беларусь) подписали соглашение, которое предполагает передачу технологии производства российских инсулинов белорусской стороне. Об этом говорится в сообщении сторон.

ГЕРОФАРМ осуществит технологический трансфер на площадку Nativita с перспективой локализации производства готовой лекарственной формы. В свою очередь NatiVita будет полностью отвечать за дистрибуцию препаратов.

В рамках проекта на рынке Беларуси появятся 5 инсулинов, производимых по технологии ГЕРОФАРМ.

ГЕРОФАРМ - российская биотехнологическая компания, лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года компания занимает первое место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Сегодня компания обеспечивает около 30% потребности РФ в ГИИЧ.

NatiVita - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний.


"AK&M" от 18.07.2019
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