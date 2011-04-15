"Северсталь-метиз" выходит на рынок Скандинавии с новым продуктом

Арматурная продукция "Северсталь-метиза" (группа, объединяющая метизные активы "Северстали") прошла сертификацию для рынка Скандинавии. Об этом говорится в сообщении компании.



Сертифицирующая организация Eurofins Expert Services подтвердила, что линейка холоднодеформированной арматуры "Северсталь-метиза" диаметрами от 5 до 10 миллиметров соответствует стандартам качества. Процедура сертификации заняла почти год. Сначала был проверен весь процесс производства: начиная с выдачи заказа, до отгрузки готовой продукции. Затем образцы продукции прошли ряд испытаний.



Холоднодеформированная арматура применяется для армирования железобетонных конструкций различных видов и назначений. Поэтому от её качества зависит надёжность строительных конструкций и инфраструктурных объектов.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью.



Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2017 года Северсталь завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн с погашением в 2022 году. Эмитентом облигаций выступила компания Abigrove Limited. Собукраннерами и ведущими соорганизаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.





"AK&M" от 18.07.2019