Правительство РФ утвердило перечень предложенных РусГидро проектов

Правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных РусГидро проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке: строительства Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Об этом говорится в сообщении компании.



Окупаемость проектов будет обеспечена за счёт механизмов, предусмотренных государственной программой модернизации тепловой энергетики России.



Артемовская ТЭЦ-2 будет построена в Приморском крае и заместит Артемовскую ТЭЦ, введенную в эксплуатацию еще в 1936 году. Станция будет возведена на новой площадке с частичным использованием инфраструктуры выводимой станции. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 2018 год увеличилась на 2% по сравнению с 2017 годом и составила 36.7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6% по сравнению с прошлым годом - до 82.5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 8% до 66 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% по сравнению с 2017 годом и составила 127.8 млрд руб.



В 2018 году чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО выросла до 32 млрд руб., что на 28.5% выше показателя 2017 года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы за 2018 год увеличилась на 7.6% и составила 71 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5.3% до рекордного для группы "РусГидро" значения порядка 110 млрд руб. Общая выручка группы в 2018 году превысила 400 млрд руб., что на 5.1% больше показателя 2017 года.



"AK&M" от 18.07.2019