Правительство РФ приняло постановление по затратам в сфере водоснабжения

Правительство РФ приняло постановление, направленное на внедрение механизма эталонных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом говорится в сообщении ФАС, которая является разработчиком проекта.



При регулировании тарифов в отношении таких организаций на 2020 и последующие годы будет использоваться метод сравнения аналогов. Это означает, что текущие расходы организаций-транзитников будут приравнены к текущим расходам, относимым на транспортирование воды (сточных вод), самой крупной в системе ВКХ по количеству абонентов ресурсоснабжающей организации.





"AK&M" от 18.07.2019