Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении полномочий арбитражного суда при обнаружении признаков преступления. Об этом говорится в материалах ГД.



Предложенные законопроектом изменения будут способствовать укреплению законности и предупреждению преступлений в арбитражном процессе.



Предлагается дополнить АПК РФ следующим положением: если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит признаки преступления в действиях лиц, участвующих в деле, либо в действиях иных участников процесса, должностных или других лиц, то суд должен сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия.





"AK&M" от 18.07.2019